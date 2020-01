Droga a un minorenne e nella boscaglia, due arresti

La Spezia - Due arresti a Sarzana e Follo, perquisizioni fino a Massa. E’ il bilancio delle intense operazioni condotte in questi giorni dai Carabinieri che si sono concentrati nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Proprio ieri hanno arrestato a Sarzana, nei pressi della stazione ferroviaria, un pusher 57enne di nazionalità marocchina mentre cedeva ad uno studente minorenne, della provincia di Massa Carrara, un involucro contenente due grammi di“hashish”.



Nel corso della perquisizione dello straniero avvenuta a Sarzana i militari hanno rinvenuto, celati nella manica del giubbotto, ulteriori cinque grammi di analoga sostanza già pronta alla vendita. Nel caso di specie la pena per lo spacciatore é più grave, sia perché la droga e’ stata ceduta ad un minorenne sia per il luogo dove è stato commesso il fatto.

A Follo, dopo un prolungato appostamento, i militari hanno localizzato, all’ interno di un’area boschiva, un pusher 23enne, anch’esso marocchino, il quale aveva creato un bivacco. Lo spacciatore, alla vista dei carabinieri, ha tentato invano la fuga opponendo resistenza ma e’ stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale, al termine della quale gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato: 10 grammi di “cocaina”, di elevata purezza, suddivisa in diciassette dosi già pronte per la vendita, un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio ed il confezionamento della droga.

Inoltre, i carabinieri hanno localizzato, nel Comune di Aulla, la dimora del giovane pusher ed unitamente all’arma locale hanno effettuato una perquisizione domiciliare ove hanno rinvenuto una ingente somma di denaro contante pari a euro ottomilatrecento, cinque cellulari e ulteriore materiale da taglio e confezionamento. Sia lo stupefacente, per un valore al dettaglio di circa mille euro, sia il denaro contante, ritenuto provento dell’attivita’ di spaccio, sono stati sequestrati.



i due stranieri arrestati, dopo una nottata in caserma, nella mattinata odierna sono stati condotti davanti al giudice del tribunale della spezia per l’udienza direttissima al termine della quale sono stati convalidati entrambi gli arresti e disposto: per l’arresto di Sarzana, la detenzione in carcere e per l’arresto di Follo sono state avviate le pratiche d’espulsione dello straniero essendo il soggetto non in regola con la documentazione di soggiorno nel territorio nazionale.