Drastico calo dei nuovi contagi, ma c'è un'altra vittima

La Spezia - Dopo il decesso registrato ieri, oggi c'è un'altra persona Covid-19 positiva si è spenta in un letto spezzino. Si tratta di un uomo di 81 anni, residente alla Spezia, spentosi ieri in geriatria al San Bartolomeo di Sarzana, ospedale deputato ad accogliere i positivi al coronavirus nello Spezzino. Al decesso in Asl 5 – il 156mo nella nostra provincia – se ne aggiungono altri due a livello regionale (una 71enne a Savona, un 87enne al San Martino), portando il totale delle vittime Covid-19 positive in Liguria a 1.586. Alle tristi notizie relative ai decessi fa da contraltare un quasi raggio di luce sul fronte dei nuovi positivi: se ne contano 40, su 2.295 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattr'ore (275.505 da inizio pandemia); di questi 11 (3 contatti di caso confermato, 8 da attività di screening) sono emersi in Asl5, numero decisamente inferiore rispetto alle infornate rilevate fino a ieri, sempre superiori a quelle delle altre province liguri. I restanti 29 nuovi positivi sono così ripartiti: 21 in Asl 3 e 8 in Asl1.



Attualmente i positivi totali in provincia della Spezia sono 879 (+5), in provincia di Genova 1.024, 213 nel Savonese e 125 nell'Imperiese. Completano il quadro 95 residenti fuori regione e 193 in fase di verifica. Totali positivi in Liguria: 2.529. Sul territorio regionale si contano poi 150 (+1) ricoverati Covid-19 positivi, di cui 15 in terapia intensiva; di questi 81 (-2) sono al San Bartolomeo, di cui 8 (-1) in terapia intensiva. Sono 21 i guariti nelle ultime ventiquattr'ore (8.056 guariti da inizio pandemia).

Sono infine 1.974 (+119) i liguri in sorveglianza attiva, 832 (+24) dei quali in Asl 5; 1.208 (+34) i liguri in isolamento domiciliare.