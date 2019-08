Dramma in Via Marconi, giovane mamma trovata priva di vita

La Spezia - Tragedia in Via Marconi alla Spezia. Una giovane donna di 32 anni, Carmen Bini, è stata trovata priva di vita all'interno della sua abitazione. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata una conoscente che è arrivata in casa e ha fatto la terribile scoperta. La 32enne non dava segni di vita. Immediato l'allarme ai soccorritori ma ormai era troppo tardi. Sul posto è arrivata anche la Polizia di Stato e la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali.



I pianti insistenti della figlia appena nata che reclamava la poppata hanno fatto scattare l’allarme. La doppia tragedia, per la giovane vita stroncata e la bimba rimasta senza madre, si è palesata nel primo pomeriggio del 14 agosto in una villetta nei pressi di Montalbano. Sono stati i pianti della piccola a indurre i suoceri della donna, che abitanto nell’appartamento immediatamente a fianco, a entrare in casa. Carmen, stesa nel suo letto, sembrava dormisse ma una volta chiamata a più riprese, non ha dato segnali di vita. Immediata la chiamata al 118 ma non c'è stato nulla da fare.