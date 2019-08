Dramma in Via Marconi, giovane donna trovata priva di vita

La Spezia - Tragedia in Via Marconi alla Spezia. Una giovane donna di 32 anni è stata trovata priva di vita all'interno della sua abitazione. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata una conoscente che è arrivata in casa e ha fatto la terribile scoperta. La 32enne non dava segni di vita. Immediato l'allarme ai soccorritori ma ormai era troppo tardi. Sul posto è arrivata anche la Polizia di Stato e la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali.