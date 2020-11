Dovrebbe essere in carcere ma lo trovano a passeggio, arrestato

La Spezia - E' in carcere dove sconterà quasi due anni di reclusione. E' finita così per un tunisino di 34 anni arrestato ieri dai carabinieri durante un pattugliamento per le vie della città. L'uomo finito in manette, notato da un maresciallo, alla vista della gazzella ha mostrato segni di tensione. I militari sono scesi dall'auto per approfondire il controllo.

L'intuizione del maresciallo ha dato i suoi frutti, infatti è emerso che il 34enne da poco più di due settimane era destinatario di un ordine di carcerazione per il quale avrebbe dovuto scontare una pena di venti mesi di reclusione a seguito di una condanna per furto, ricettazione ed evasione.