Dopo tre giorni di pioggia un solo giorno di vera tregua

La Spezia - Se ne va un weekend temutissimo. I previsori lo avevano detto in tempi non sospetti e alla fine hanno avuto piena ragione: ci mettiamo alle spalle un fine settimana di pioggia con solo qualche breve sosta. Ci svegliamo con un lunedì molto nuvoloso al mattino e graduale attenuazione della nuvolosità con assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19.9°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2480m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare molto mosso.