Dopo l'incidente lascia il pronto soccorso senza aspettare gli agenti

La Spezia - Trenta incidenti stradali, con dodici feriti, nel mese di settembre. E' il report della Polizia Stradale per l'ultimo mese, che conferma ancora una volta l'impegno nel garantire la sicurezza sulle strade e la pericolosità dell'uso di sostanze legate alla guida. Nell’anno in corso sono stati rilevati 225 incidenti stradali di cui deu mortali, 73 con feriti e 150 con solo danni a cose. Di questi, 12 sono dovuti all’assunzione di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti.

Nell'ultimo mese due episodi significativi. Il 20 settembre scorso sulla A12 all’altezza del km 88 sud, un sinistro che ha visto coinvolta una Smart con alla guida un uomo di 36 anni residente nella provincia di Firenze. Soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, si è allontanato senza aspettare l’arrivo degli operatori per i rilievi del caso. L’uomo, che aveva in precedenza consentito a sottoporsi ai test tossicologici, è risultato avere un tasso alcolemico di 2,11 g/l e inoltre positivo ai cannabinoidi. Denunciato all’autorità giudiziaria, ha subito il ritiro immediato della patente di guida e il sequestro amministrativo del veicolo per la confisca.

Il secondo incidente invece è avvenuto il 28 settembre ed è stato rilevato sulla viabilità ordinaria nel Comune di Riccò del Golfo. Il sinistro ha visto coinvolti una Mercedes che ha tamponato un Piaggio X3 condotto da un sessantenne spezzino. Il conducente del motoveicolo è stato portato via in ambulanza mentre il conducente dell’autovettura, un uomo di 69 anni residente in provincia, è rimasto illeso. E' anche risultato positivo all’alcoltest effettuato sul posto con un valore di 1.51 g/l. Denunciato con ritiro contestuale della patente di guida. La Polizia Stradale della Spezia dall’inizio dell’anno ha sanzionato in totale 22 conducenti per guida in stato d’ebrezza alcolica.