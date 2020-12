Donna con febbre e dolori, soccorsa dai militi del 118 costretti a fronteggiare il suo convivente

in via valdilocchi

in via valdilocchi

La Spezia - Intervento movimentato quello dei carabinieri spezzini chiamati all’ora di cena in via Valdilocchi. Un’ambulanza del 118, intervenuta per trasportare in ospedale una donna 46enne con febbre e dolori, si è trovata a fronteggiare il suo convivente, che ne ostacolava il lavoro. Sul posto sono confluite due gazzelle, i cui equipaggi, nonostante i potenziali rischi dovuti al ragionevole sospetto che la donna potesse essere positiva al Covid-19, sono riusciti a garantire che il personale sanitario effettuasse il trasporto presso l’ospedale “San Bartolomeo” di Sarzana. Poche ore dopo è fortunatamente giunta la buona notizia che la donna era risultata negativa al test.