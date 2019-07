Donna aggredita in Via Ferruccio, il ladro voleva la sua bicicletta

La Spezia - Paura nella notte in Via Ferruccio in centro città. Una donna è stata aggredita per essere rapinata della sua bicicletta. L'episodio risale all'una di questa notte quando la donna si stava recando verso casa e proseguiva su Via Ferruccio. Lo sconosciuto che l'ha presa di mira l'ha buttata a terra e con violenza le ha portato via la bici. La signora è andata in Pronto soccorso dove le sono stati applicati dieci punti di sutura. Seguiranno accertamenti.