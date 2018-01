Donna 46enne muore per meningite all´ospedale Versilia

La Spezia - Il primo gennaio alle 14 era giunta al pronto soccorso dell'ospedale della Versilia in condizioni già gravi. È stata poi trasferita in codice rosso per sospetta meningite: la donna di 46 anni morta poche ore dopo per meningite meningococcica. La paziente era stata presa in carico per le prime cure dal pronto soccorso con diagnostica avanzata e ricoverata in terapia intensiva, dove è iniziata una terapia specifica.

Ma nonostante le cure la paziente è deceduta alle 18.30 per meningite meningococcica. L’Igiene Pubblica si è immediatamente attivata per individuare tutti i contatti e conviventi del caso, da sottoporre a profilassi antibiotica, ed eventuale vaccino profilassi per i non vaccinati, pur in attesa della tipizzazione del meningococco. La donna, che peraltro non è risultata vaccinata contro il meningococco, lavorava in una azienda agricola ed aveva trascorso le festività con i propri familiari. Sono state sottoposte a profilassi tutte le persone che hanno avuto contatti stretti con lei negli ultimi dieci giorni, in ambito lavorativo o per altre occasioni, complessivamente 40 persone. Solo oggi, in tarda serata, è stata confermata la tipizzazione C della meningite.