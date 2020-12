La Spezia - Domenica grigia per lo Spezzino, appena uscito - è finita alle 4 del mattino - dall'allerta gialla per piogge e temporali. Nella notte sono si sono registrati particolari inconvenienti. Oggi attesi cielo coperto e precipitazioni costanti ma si intensità contenuta. Gocce decisamente più impetuose quelle invece attese per domani, in particolare tra la notte e la tarda mattinata. Temperature sempre tra i 7 e i 9 gradi.