Domenica di allerta, nella notte Eolo scatenato ai Casoni

La Spezia - Domenica di allerta meteo per temporali sullo Spezzino. Cielo coperto e terra bagnata, ma i Vigili del fuoco stanotte fortunatamente non sono stati chiamati a interventi di particolare rilievo. Sullo Spezzino l'allerta di colore arancione è scattata la scorsa mezzanotte e, salvo nuovi avvisi, si protrarrà fino alle 15 per poi diventare gialla. "Continua l’intenso flusso meridionale, che sta portando precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco su quasi tutto il territorio regionale", si legge nel bollettino mattiniero di Arpal, che rende noto come gli scrosci più intensi non abbiamo riguardato la notte spezzina. Da segnalare il rinforzo delle raffiche di vento nell’entroterra di Levante, a 166 km/h a Giacopiane e, entrando nella nostra provincia, 132 km/h ai Casoni di Suvero, territorio comunale di Rocchetta Vara. "Data la natura temporalesca delle precipitazioni non si escludono repentini innalzamenti di piccoli rii e allagamenti in zona perifluviali e/o depresse in ambito urbano", spiegano ancora dall'Agenzia ligura per l'ambiente.