Domani una bella e ventosa giornata di sole

Ma le piogge torneranno già a partire dal pomeriggio di giovedì.

La Spezia - La perturbazione che ha interessato la Liguria nella notte si allontana favorendo un deciso miglioramento soprattutto a Ponente, dove la giornata sarà serena. A Levante nubi residue a tratti consistenti ed isolati piovaschi; il pomeriggio sarà soleggiato mentre la sera ci aspettiamo un nuovo aumento della nuvolosità con qualche debole pioggia. Venti in rotazione da Sud-Ovest ed in rinforzo fino a forti o localmente di burrasca a Ponente, mare moto ondoso in aumento con mareggiata nella notte a Levante e mare localmente agitato sul centro-Ponente



Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce domani una bella giornata di sole, appena disturbato al mattino da locali addensamenti sull'estremo Levante e da modeste velature pomeridiane. Venti moderati o forti da Nord-Ovest in calo e rotazione dai quadranti occidentali nel pomeriggio, mare moto ondoso in calo da molto mosso o agitato a mosso la sera

Umidità su valori medi, minime in diminuzione, massime in aumento. Una perturbazione in arrivo da Nord-Ovest lambisce la Liguria portando nubi irregolari a tratti consistenti nelle ore centrali di mercoledì sul centro e sul Levante dove non escludiamo isolate, deboli piogge. Venti fino a moderati in prevalenza dai quadranti meridionali o di direzione variabile, tendenti a disporsi da Nord la sera. Mare mosso in aumento fino a molto mosso o localmente agitato la sera. Umidità su valori medi.