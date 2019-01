Domani torna il sole ma poi vincerà la variabilità

La Spezia - Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata sul Golfo dei Poeti. Dove non sarà particolarmente freddo (11° di massima, 6,2° di minima) e i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati. Domani ritorna il sole, con nuvole in esaurimento in mattinata e temperature in diminuzione ma non dovremo immaginarci un ritorno al bello visto che nei giorni successivi la variabilità, verso il brutto tempo, la farà da padrona.