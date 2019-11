Domani scuole aperte tranne che a Varese Ligure

La Spezia - "Si conferma che lunedì 4 novembre 2019 le scuole secondarie di secondo grado di competenza della Provincia della Spezia sono regolarmente aperte. La sola sede dell'istituto Fossati Da Passano di Varese Ligure, sulla scorta di quanto diffuso dal Comune sulla propria pagina, rimane chiusa per effetto di ordinanza sindacale". E' quanto si legge in una nota della Provincia della Spezia.

Su disposizione del sindaco domani tutte le scuole di Varese Ligure saranno chiuse. Le lezioni si svolgeranno regolarmente nel resto della provincia. Nella giornata di oggi si era diffusa la notizia che le scuole sarebbero state chiuse in gran parte della provincia. Altro non era che la condivisione di una notizia uscita per un precedente allertamento.