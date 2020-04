Domani la perturbazione ci lascia... e ne arriva subito un'altra

La Spezia - Oggi il passaggio di una perturbazione atlantica è associato a condizioni di maltempo. In mattinata prevediamo cielo ovunque coperto con piogge diffuse anche a carattere di rovescio o isolato temporale, più persistenti su Centro-Ponente; nel pomeriggio i fenomeni insisteranno sul Levante e si attenueranno a Ponente dove ci sarà spazio per qualche schiarita la sera. Venti moderati meridionali con locali rinforzi sui capi esposti e sui rilievi; mare mosso, in aumento a molto mosso in serata a Levante.

Domani la perturbazione si allontana verso Est, seguita dal transito di una seconda e più debole onda depressionaria sulle Alpi. Fino alle ore centrali cielo molto nuvoloso con deboli residue precipitazioni sul Levante, soleggiato a Ponente; nella seconda parte del pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità con addensamenti più consistenti sui rilievi e sulla riviera di Levante. Venti deboli in circolazione ciclonica, locali rinforzi fino a moderati; mare molto mosso o mosso a Ponente.



(fonte Arpal)