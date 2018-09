Domani l'autopsia sull'uomo trovato al largo di Deiva Marina

La Spezia - Potrebbe svolgesi domani la prima autopsia sul corpo rinvenuto nei giorni scorsi al largo di Deiva Marina. L'incarico, con tutta probabilità, potrebbe essere affidato alla dottoressa Susanna Gamba. Così facendo verrà condotto un'ulteriore analisi sul corpo contribuendo così ad un quadro più approfondito sulle cause della morte e soprattutto sull'identità. Nel caso in cui non dovessero emergere elementi di particolare rilievo si procederà al test del Dna.



Domenica mattina, il corpo dell'uomo è stato trovato al largo di Deiva Marina da un'imbarcazione da diporto. Il cadavere risulta essere in avanzato stato di decomposizione con la quasi totale assenza di carni sugli arti inferiori. Addosso presentava ancora alcune tracce di vestiti: costume e maglietta. Inoltre pare che avesse ancora agganciato in vita un marsupio che conteneva piccoli oggetti e un coltellino.



(foto: repertorio)