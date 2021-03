Domani bruscola ma è pioggia di passaggio. Occhio alle temperature

La Spezia - Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma le previsioni sembrano chiare: da domani si cambia musica. E se nelle prossime ore non sono previste piogge, domani pomeriggio qualche goccia, comunque di passaggio, potremmo rivederla. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14.6°C, la minima di 6.2°C, lo zero termico si attesterà a 1241m: temperature comunque in diminuzione, venerdì sarà la giornata più fredda della settimana. Quanto meno i venti dei giorni scorsi si sono presi una pausa e il mare è poco mosso.