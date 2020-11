Dodici persone nel dehors, cinque a bere dentro un bar. Due chiusure in città

La Spezia - Due bar chiusi per cinque giorni. Uno nel quartiere Umbertino, l'altro a Fossitermi per la violazione delle norme anti Covid. Ad attuare i provvedimenti sono stati gli agenti della Polizia locale della Spezia che nell'ambito dei consueti controlli per il rispetto delle disposizioni anticontagio hanno colto in fallo le due attività.

Il primo provvedimento è scattato all'ora di pranzo quando nel quartiere Umberto I gli agenti hanno notato un bar dove all'interno venivano venduti e consumati spritz, bevande. A carico del gestore, dominicano, dovrà pagare 400 euro di multa e tenere chiuso il locale per cinque giorni.

Sorte analoga per un altro bar nel quartiere di Fossitermi dove sono state trovate 12 persone, nel dehors, a consumare alcolici. In una nota della Polizia municipale si legge: "All'interno del dehors era visibile un cospicuo assembramento di persone. Intervenuti per l'ispezione gli agenti hanno potuto constatare che all'interno erano presenti dodici persone intente a consumare bevande alcoliche che la titolare del locale provvedeva a servire nello spazio esterno". Anche in questo caso è scattata la chiusura per cinque giorni e multa da 400 euro.