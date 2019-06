Divano nella fontana, è caccia agli autori del gesto

L'assessore Casati: "Spettacolo spiacevole". Da inizio anno 745 verbali per reati ambientali.

La Spezia - E va bene che la fontana di Piazza Garibaldi è una delle più gettonate per sedersi, ma basta il bordo marmoreo. Un divano in pelle - per di più scagliato dentro al vasca - è decisamente troppo. La bravata, risalente a ieri sera, non è certo passata inosservata. Uno scherzo che "è durato poco, giusto il tempo di essere segnalato", fa sapere l'assessore all'ambiente del Comune della Spezia, Kristopher Casati, sdegnato per lo "spiacevole spettacolo".



L'esponente della giunta Peracchini sottolinea che sono stati "745 i verbali emessi da gennaio 2019 nell'ambito della lotta agli incivili. Siamo costantemente presenti sul territorio in sinergia con Polizia locale e agenti ambientali di Acam ambiente". Contando sull’occhio vigile delle telecamere, le autorità stanno cercando di individuare chi ha commesso l'improvvido lancio del divano.