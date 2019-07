Dipendenze e prevenzione. Croce rossa e Comune scendono in campo

La Spezia - Il sedici per cento su 211 persone intervistate di età compresa tra 13 e i 30 anni ammette di avere una dipendenza e teme di perderne il controllo. Il 31 per cento nella stessa fascia di età ha gia consumato spinelli, mentre il 3 per cento ha tra i suoi interessi primari il gioco d'azzardo a portata di mano... sullo smartphone. Si tratta dell'istantanea scattata da Croce Rossa la Spezia a seguito di un'indagine condotta sulle abitudini e gli stili di vita di ragazze e ragazzi spezzini, sottoponendo loro dei questionari anonimi. I ragazzi intervistati sono 211, così suddivisi per fasce d’età: il 23 per cento tra i 13 e i 15 anni, il 43 per cento tra 16-17 anni, il 25 per cento tra 18-20, l’8 per cento tra 20-30 e l’1 per cento con più di 30 anni d’età. Un altro dato emerso fuori da questa indagine molte persone sopra i trent'anni sono positive ad Hiv ed Epatite C senza saperlo.



I dati sono stati presentati questa mattina nell'ambito della campagna di prevenzione che si terrà in concomitanza con i concerti di Baby K, Gabry Ponte e Max Gazzè, durante SpIn, dove in uno stand di Croce Rossa verrà simulata una serata "estrema". Verranno ricreate le situazioni di sballo ed emergenza che si concluderanno con le cure a bordo dell'ambulanza. A promuovere queste attività sono i giovani di Croce rossa che da tempo sono impegnati con numerose attività di prevenzione.

Tornando ai dati della ricerca è emerso anche che nel 50 per cento dei casi i ragazzi intervistati hanno indicato come principale interesse nel loro tempo libero quello di praticare sport, mentre più del 20% ha indicato il divertimento in discoteca e nei locali, o generalmente la movida notturna. Soltanto il 15 per cento ha invece espresso un interesse primario per l’arte (musica, letteratura, pittura, fotografia, ecc.), mentre rispettivamente il 5 per cento e il 3 per cento hanno specificato come principale interesse quello dei videogiochi e del gioco d’azzardo.



“Cosa fai il sabato sera per divertirti?”. I ragazzi intervistati hanno risposto anche a questa domanda: la maggior parte, il 57 per cento, ha detto di uscire e fare nuovi incontri (nuovi amici o ragazze/i), mentre un’altra fetta, pari al 19 per cento, ha specificato di guardare serie tv in casa fino a tardi. Circa l’8%, invece, ha risposto di “fumare o bere con gli amici” e di andare in discoteca. Al capitolo dell’uso di sostanze stupefacenti, circa il 32 per cento dei ragazzi ha ammesso di aver provato una o più volte degli spinelli, mentre nessuno ha risposto di aver fatto uso di LSD, ecstasy, cocaina o eroina. Al contrario, il 68% degli intervistati ha specificato di non aver mai fatto uso di droga.

Il questionario della Croce Rossa ha cercato di approfondire anche il fenomeno del cosiddetto binge drinking, “l’abbuffata alcolica”, ovvero l’assunzione di più bevande in un intervallo di tempo più o meno breve con il solo scopo di ubriacarsi e perdere il controllo. In questo caso il 19% dei ragazzi ha ammesso di aver bevuto eccessivamente 1 o 2 volte, il 14,5 per cento 3 o 4 volte, il 7 per cento di farlo almeno una volta al mese, il 3 per cento più di due volte al mese. L’1,5% degli intervistati, inoltre, ha detto di farlo spesso e di credere di esserne dipendente, mentre il 55% ha risposto di non aver mai bevuto eccessivamente.

Il 17% degli intervistati, infine, ha risposto di pensare di essere dipendente dal cibo, l’11 per cento dal sesso, il 6 per cento dal fumo e l’1,5 per cento dal gioco d’azzardo e dall’alcol, mentre la maggior parte degli intervistati (il 49 per cento) ha specificato di non pensare di soffrire di alcuna dipendenza. Tra chi ha ammesso di averne una, però, circa il 16 per cento teme di non riuscire a controllarla.

"Come Croce Rossa - hanno spiegato Fabio Dardengo e Lorenzo Cuciniello, Giovani della Croce Rossa della Spezia - cerchiamo di sensibilizzare i giovani alla vita consapevole. Sono già tre anni che portiamo avanti iniziative per i ragazzi affinché possano capire cosa si rischia nelle situazioni di abuso. Per noi, un grande esempio è Giorgia Benusiglio che ogni anno viene alla Spezia per ricordare la sua storia. In questi anni abbiamo incontrato migliaia di giovani e possiamo notare che c'è un grande ritorno in tutte le campagne di sensibilizzazione".

“Si tratta di un’iniziativa importante per la tutela della salute dei nostri giovani – commenta l’assessore Gianmarco Medusei –. Da parte nostra, l'attezione è altissima riguardo agli abusi soprattutto nei periodi estivi e nei fine settimana perché sono quelle situazioni che possono creare anche situazioni di insicurezza e scarso decoro. Bisogna combattere l’abuso di stupefacenti e alcol tra le nuove generazioni, un obiettivo fondamentale su cui siamo impegnati da tempo. Infatti è importante concentrarsi non soltanto sulla repressione, ma anche sulla prevenzione: l’attività della Croce Rossa rientra in un piano a tutto tondo per traguardare questo obiettivo”.



“Questa ricerca fornisce molti spunti sui quali riflettere – aggiunge l’Assessore Giulia Giorgi – a partire da come sia cambiato il mondo dei giovani. Con le iniziative di prevenzione si può davvero agire nell'interesse dei ragazzi. Un grande ringraziamento a Croce rossa per il supporto e l’impegno che fornisce all’amministrazione presidiando la nostra città, soprattutto in questi importanti eventi che richiamano tante persone e soprattutto alla sezione Giovani di Cri per il costante impegno nel voler combattere una piaga sociale che purtroppo ancora oggi è presente soprattutto tra i più giovani. Abbiamo il grande desiderio di aiutare questa nostra meravigliosa città, affinché i giovani e i meno giovani abbiano coscienza che la prevenzione è uno strumento prezioso per la qualità della vita e che bisogna darvi grande importanza”.