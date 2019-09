Dimentica mezz'etto di cocaina sul cofano di un'auto, scoperto e arrestato

La Spezia - Si è fatto pizzicare dopo aver dimenticato sul cofano di una macchina un borsello con mezz'etto di cocaina, il 50enne di Mazzetta che questa mattina è stato arrestato dalla Polizia locale. Tutto è iniziato stamani nei pressi di piazzale Kennedy dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza della tracolla su una Ford Fiesta in sosta a breve distanza dal centro commerciale. Gli agenti della Polizia Locale che stavano svolgendo un controllo sui bivacchi, l'hanno aperta per cercare elementi utili per risalire all'identità del proprietario ma si sono subito imbattuti negli involucri di cellophane contenenti la droga di un valore di circa cinquemila euro. Sul posto è quindi giunto a supporto anche il personale del Reparto Sicurezza che in breve tempo ha individuato il proprietario che si stava aggirando nelle vicinanze.

L'uomo, incensurato, è stato condotto presso la caserma di via Lamarmora dove, in seguito a perquisizione, gli è stata trovata anche un'altra dose mentre nell'auto e nella sua abitazione sono stati rinvenuti anche tre bilancini di precisione, tutti posti sotto sequestro insieme alla sostanza stupefacente. Su disposizione del PM Soffio l'uomo è stato arrestato in regime domiciliare e nei suoi confronti è stata ipotizzata l'effettiva detenzione di cocaina ai fini di spaccio.