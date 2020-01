Diffamazione nei confronti di Federici, assolto Sgarbi

La Spezia - Il critico d'arte e deputato Vittorio Sgarbi è stato assolto in primo grado dall'accusa di diffamazione dell'ex sindaco della Spezia, Massimo Federici. La decisione è stata presa quest'oggi dal gup del Tribunale di Milano, Patrizia Nobile, nell'ambito del processo in cui Sgarbi doveva rispondere delle affermazioni rese nel video 'Il discorso di fine anno al Paese di Vittorio Sgarbi', del dicembre del 2016.

Piazza Verdi era stata inaugurata in quei giorni ed era ormai pronta ad accogliere Peter Hook per lo spettacolo del Capodanno del 2017. In quel video il critico d'arte, che per anni aveva criticato l'amministrazione rea di aver portato avanti il progetto Vannetti-Buren, diceva che "la mafia è a La Spezia dove festeggiano l'orrore di una distruzione di una strada e di una piazza che bastava impedire che un sindaco demente facesse".



Il pm Cecilia Vassena aveva chiesto una condanna per Sgarbi, difeso dagli avvocati Giampaolo Cicconi e Ilaria Emiliani, a 16 mesi con l'esclusione delle attenuanti generiche. Il processo era nato dalla denuncia dell'allora sindaco Federici, che si era costituito parte civile, assistito dal legale Antonella Franciosi, valutando quell'ultima uscita del critico passibile di querela, anche perché ormai l'intervento di riqualificazione della piazza era stato portato a termine e non si sarebbero potuti inasprire ulteriormente gli animi.

La procura spezzina aveva rinviato a giudizio Sgarbi, ma i legali avevano chiesto il trasferimento del processo e ottenendone la domiciliazione nel capoluogo lombardo, residenza del critico all'epoca della pubblicazione del video.



In una memoria depositata al giudice Sgarbi si era difeso così: "Non volevo offendere la solida reputazione del Sindaco di La Spezia che non ritengo assolutamente mafioso; infatti, quando ho detto che 'La Mafia è a La Spezia' non intendevo riferirmi a lui. Inoltre, l'aggettivo 'demente' è stato da me usato per enfatizzare l'incapacità del sindaco stesso, il quale era risultato, appunto, incapace non avendo saputo gestire la questione relativa alla ristrutturazione di piazza Verdi, che aveva comportato la distruzione della Piazza medesima (risalente al 1934), della strada e l'abbattimento di alberi secolari (pini del 1930), vincolati dalla Soprintendenza". E ancora: "Il sindaco, secondo me, è stato demente, e cioè un incapace, in quanto, invece di preservare la piazza con i suoi pini, l'ha abbattuta, sostituendo i pini secolari con archetti di cemento, aiuole e antiestetici lampioni".



Argomentazioni che l'avvocato Franciosi ha tentato di smontare ricordando come ci fossero sentenze del Tar e del Consiglio di Stato che non ritenevano in alcun modo vincolabili gli alberi e come al Comune della Spezia, per la prima volta nella giurisprudenza amministrativa, fosse stato riconosciuto il risarcimento del danno per l'ingerenza via Twitter dell'allora ministro Bray. Fatti concreti, le cui attestazioni non sono però state depositate essendo in regime di rito abbreviato e non potendo quindi più produrre atti.



La difesa ha sostenuto nell'ultima fase del dibattimento che Sgarbi, in qualità di critico d'arte e di difensore delle testimonianze storiche in tutta Italia, fosse titolato a criticare l'azione dell'amministrazione e che il suo non fosse un intento diffamatorio, ma un richiamo di attenzione da parte dell'opinione pubblica. Il pm ha acconsentito in parte alla spiegazione delle intenzioni di Sgarbi, ricordando però che non era necessario arrivare a pronunciare certe offese.

Il giudice ha ritenuto di assolvere Sgarbi e di pubblicare le motivazioni nel giro dei prossimi 60 giorni. Solo allora il pm titolare del procedimento e il difensore civile dell'ex sindaco Federici decideranno se ricorrere in Appello.