Dieci persone nella bottega sotto casa e senza mascherina

La Spezia - Dieci persone in un negozio di vicinato in Via Fiume e controlli a tappeto per tutto il fine settimana. Giorni impegnativi per la Squadra amministrativa della questura impegnata nei monitoraggi anti Covid. Sabato pomeriggio, nell’ambito del dispositivo interforze, gli agenti hanno portato avanti l'ttività di informazione e sensibilizzazione dei gestori sulla normativa appena introdotta.

In linea di massima i riscontri sul posto hanno restituito un esito negativo, rimanendo al vaglio solo un paio di posizioni, tuttora oggetto di approfondimento.

Verso le 15 di ieri, domenica 17, gli agenti della Squadra Volante hanno controllato un esercizio di vicinato ubicato in questa via Fiume in quanto, al passaggio della pattuglia, non sfuggiva la presenza di varie persone all’interno del locale. Con la collaborazione della Squadra amministrativa della questura, veniva effettivamente riscontrata la presenza di 10 persone all’interno del negozio talune sprovviste di mascherina di protezione, ambiente che, tra l’altro, non poteva accogliere un tale assembramento per le sue dimensioni ridotte, rilevando altresì la mancanza della cartellonistica che avrebbe dovuto indicare il numero massimo di avventori che possono avere accesso contemporaneamente nello stesso.

Identificato il titolare dell’esercizio, cittadino dominicano, veniva rilevata a suo carico la sanzione amministrativa di euro 400. Gli è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni, con effetto immediato.