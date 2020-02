Dieci anni fa la morte del ferroviere Giovanni Magliani. Il ricordo commosso del figlio Paolo

La Spezia - Avrebbe 63 anni oggi Giovanni Magliani, il ferroviere morto esattamente 10 anni fa uscendo dal suo ufficio a pochi metri dal binario tronco della stazione della Spezia centrale. Una morte bianca per molti versi inspiegabile, che rimane senza responsabili e per la quale il figlio Paolo non smetterà di combattere.

"Quella sera, il 24 febbraio del 2010, avremmo dovuto guardare insieme Inter-Chelsea. Invece non solo non vide quella partita, ma nemmeno la vittoria della Champions, che desiderava più di ogni altra cosa", ha ricordato oggi Paolo nel corso della cerimonia di commemorazione della scomparsa del padre alla quale hanno preso parte gli amici di Rifondazione comunista e dei Comunisti italiani.

Ma oltre alle speranze di un tifoso e alle gioie condivise tra padre e figlio, l'investimento di quel locomotore ha spezzato anche la vita di un lavoratore il cui destino deve essere giustamente ricordato per evitare che si ripetano in futuro.



"Quel giorno arrivai alla stazione tre ore dopo l'incidente. Facevo il giornalista e dopo essere stato avvisato dell'accaduto andai sul posto. Non sapevo ancora nulla e ho raccolto con le mie mani questa tremenda notizia. Avevo un brutto presentimento: la stazione era deserta, come oggi, e quando mi hanno indicato il punto dell'investimento ho iniziato a capire. Quando ho incontrato i colleghi e mi hanno detto il nome mi è mancata la terra sotto i piedi. Lo avevano appena portato via. Mio padre è morto a pochi metri dal suo ufficio e da un'aiuola che ricorda le vittime del lavoro".



A distanza di dieci anni la famiglia di Giovanni Magliani attende ancora molte risposte.

"Per combinazione, sfortuna o sbadataggine nessuno ci aveva avvisato. Avremmo scoperto la notizia dalla tv - lamenta Paolo - nonostante avessimo tutti i contatti per essere tra i primi a giungere sul posto. I colleghi, che nei giorni successivi ho visto commossi come quando muore un amico, non erano presenti in quel momento: era la pausa pranzo. Lui scelse di restare in ufficio e quando è uscito si è avvicinato a quel binario di fatto inutile: lui ci sentiva poco bene ed è stato travolto dal locomotore che andava verso il binario per prendere servizio. La sua morte è stata causata anche da una certa disattenzione dell'azienda a certi particolari, ma al processo di primo grado i tre imputati si sono visti riconoscere responsabilità che non costituiscono reato. I pratica per la giustizia è andata come è andata. Ringrazio il pm Monteverde che non si è arreso portando il processo in Appello. Vogliamo solamente capire se ci sono dei responsabili, non vogliamo nessuna vendetta".



Dopo dieci anni il dolore è sempre lo stesso. Forse è addirittura più forte. Il binario tronco oggi non è più utilizzato: il ferro è arrugginito e intorno sono state posizionate delle protezioni. Ma è troppo tardi.

"Cosa volete, che cambiamo tutti i piazzali d'Italia?", chiese un esponente delle ferrovie a Magliani un anno dopo la morte del padre. Inutile dire che per salvare una vita, quella vita, la risposta sarebbe positiva oggi come tra mille anni.

Paolo non ha dimenticato nulla di suo padre. Ne custodisce il ricordo e la memoria. Oggi ha deposto due rose sotto la targa che lo ricorda insieme agli altri ferrovieri morti sul lavoro, una nel luogo in cui è spirato e una sopra il piccolo cippo che lo ricorda a pochi metri dall'ufficio. Lì, nel luogo della commozione creato dai colleghi, c'erano una foto scolorita e una sciarpa dell'Inter ormai ingrigita. Da oggi luccica una fotografia nuova, con Giovanni sorridente, e una nuova maglia della Beneamata. Prossimamente per ricordare Magliani ci sarà anche quello che è il prossimo obiettivo di Paolo: la realizzazione di un documentario e del ritratto della persona che era Giovanni.