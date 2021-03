Dicono di essere suoi ospiti, ma è in carcere a Marassi. Deferiti due stranieri irregolari

La Spezia - Ieri mattina agenti della Polizia locale spezzina sono intervenuti in Via Gramsci a seguito di alcune segnalazioni di cittadini residenti nel centro che riferivano di aver notato persone sospette che entravano e uscivano da un appartamento. Dagli accertamenti preventivi, condotti con la collaborazione degli uffici comunali competenti, si accertava che l’alloggio segnalato era un appartamento protetto, gestito dai Servizi Sociali del Comune, presente nel Quartiere Umbertino. L’accesso all’immobile effettuato ieri mattina ha consentito agli agenti di sorprendere all’interno due cittadini senegalesi di 44 e 27 anni, privi di qualsiasi documento d'identificazione, e una cittadina italiana di 24 anni. I soggetti affermavano di essere ospiti della titolare dell'alloggio, una persona italiana che però risulta essere detenuta in carcere a Marassi, quindi senza evidente titolo giustificativo della presenza nell'appartamento. Gli approfondimenti investigativi successivi, svolti anche grazie alla collaborazione del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura, hanno consentito agli agenti della Polizia Locale della Spezia di accertare che i due stranieri sono irregolari sul territorio nazionale, deferendoli così all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.



(foto di repertorio)