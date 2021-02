Diciotto nuovi positivi nello Spezzino, sale il numero degli ospedalizzati

La Spezia - Sono 238 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.794 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 1.734 tamponi processati con test antigenico rapido effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 73 quelli dell'imperiese, 48 riguardano l'Asl2 di Savona, 96 le Asl genovesi, 18 lo Spezzino mentre tre non sono riconducibili alla residenza in Liguria. Ad oggi a Savona ci sono 1107 casi complessivi, alla Spezia 761, a Imperia 929, a Genova 2302, oltre a 107 fuori provincia e 155 in fase di verifica per un totale di 5361 casi attuali in Liguria.



Disseminati negli ospedali liguri 694 persone, 64 delle quali in terapia intensiva, con un calo di due unità. Salgono invece a 141 i posti letto negli ospedali della Spezia e Sarzana con otte terapie intensive e tre casi in più rispetto a ventiquattro ore fa. A Sarzana 137 posti letto Covid con 7 terapie intensive, al Sant'Andrea 4 casi e 1 terapia intensiva. Dodici i decessi, nessuno riguarda i nosocomi di Asl5 e il computo dello Spezzino da inizio pandemia rimane al dato di ieri: 353.



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 1.965

ASL 2 - 907

ASL 3 - 1.110

ASL 4 - 399

ASL 5 - 975

Liguria - 5.356



Dati vaccinazioni 2 febbraio 2021 - aggiornamento delle 16

79.240 Consegnati (fonte governativa)

63.247 somministrati

80% percentuale vaccini somministrati su consegnati



Alla Spezia dal 27 dicembre ad oggi sono state erogate 6.573 dosi, quelle somministrate per il richiamo sono 2.352. Oggi non erano previste altre somministazioni in Asl 5.