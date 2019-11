Diciottenne preso a spacciare, fermato anche il cliente

La Spezia - Ieri sera, nell'ambito di servizio finalizzato al controllo del territorio e contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia hanno arrestato in flagranza del reato di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un neomaggiorenne spezzino.

I militari hanno notato sulla pubblica via atteggiamenti sospetti del giovane, tipici della cessione di sostanze illecite, a favore di un altro ragazzo, decidendo così di intervenire bloccando i due che si trovavano in presenza di minorenne, quattordicenne.

L'intervento permetteva di recuperare la dose di Marijuana ceduta e custodita in un pezzo di cellophane, dal peso di circa 0,2 grammi.

La perquisizione personale dell'autore della cessione, avvenuta gratuitamente, permetteva di recuperare, nascoste nella biancheria intima, 7 dosi di Mmarijuana dal peso di circa 5 grammi.

Il giovane è stato arrestato, mentre l 'acquirente è stato segnalato alla Prefettura.

In mattinata si è svolto processo direttissima durante il quale è stato convalidato l'arresto e disposta la contestuale scarcerazione.