Dichiarata la morte cerebrale per il 19enne ricoverato a Cisanello

La Spezia - Si aggrava la tragedia stradale avvenuta nella notte fra venerdì e sabato scorso ad Albiano Magra. Al termine delle sei ore di monitoraggio oggi è stata infattiaccertata la morte cerebrale per il giovanissimo Gianmarco Bigliazzi, 19 anni di Ceparana, rimasto coinvolto nel drammatico incidente avvenuto in Via della Repubblica.



Gianmarco viaggiava a bordo della Alfa Romeo Mito assieme a Giorgia Gallo e Andrea Rapallini, morti nell'incidente, e Alex Cusimano e Leonardo Dascanio, rispettivamente di 21 e 22 anni, le cui condizioni rimangono stabili. La prognosi rimane riservata ma trapela un cauto ottimismo per i due ragazzi che si trovano ricoverati nei nosocomi della Spezia e al San Martino di Genova.



Sale così drammaticamente il numero delle vittime di quella tragica notte. La vita di Gianmarco è rimasta appesa un filo per quasi una settimana. Le sue condizioni, apparse disperate fin da subito, sono rimaste gravissime fino ad oggi quando anche le residue speranze sono tramontate. La famiglia ha deciso di donare gli organi per dare speranze ad altre persone.

Con il lutto ancora fresco, un nuovo duro colpo per le comunità della Val di Magra e della bassa Val di Vara. La Spezia e Massa Carrara hanno già dato l’ultimo saluto a Giorgia e Andrea mercoledì pomeriggio a Fabiano Alto e Montedivalli.