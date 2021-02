Deve sottoporsi a trapianto urgente, Polizia la rintraccia e l'accompagna al Sant'Andrea

La Spezia - La Questura della Spezia ha rivolto oggi i migliori auguri per una pronta ripresa alla persona che due giorni fa è stata aiutata a raggiungere l'ospedale cittadino per sottoporsi a un trapianto urgente. "All’una di notte di sabato - riassume una nota - la Sala Operativa della Questura spezzina è stata allertata da personale medico del Reparto di nefrologia dell’Ospedale Sant’Andrea, in quanto non si riusciva a rintracciare una paziente che l’indomani avrebbe dovuto sottoporsi ad un urgente intervento di trapianto presso ospedale di altra regione e che necessitava di un trattamento preliminare immediato.

Non essendo raggiungibili le utenze telefoniche della paziente e dei familiari, gli operatori della Squadra Volante prontamente si sono recati presso l’abitazione e, informata la donna, l'hanno subito in contatto col personale medico dell’ospedale. Appurato che la paziente era impossibilitata a raggiungere l'ospedale autonomamente gli agenti non hanno esitato a curare il suo accompagnamento immediato presso il reparto ospedaliero, dove l'hanno affidata alle cure dei sanitari".