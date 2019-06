Deve scontare un anno ma è incinta, andrà ai domiciliari

La Spezia - La squadra volante della Polizia di Stato in un consuetudinario servizio di controllo del territorio, si è trovata ieri a pattugliare la zona del Canaletto. In Via Carducci, porta della città, sono state intercettate tre donne di etnia rom, che sono state sottoposte a controlli. Per due di loro tutto liscio, diverso invece l'epilogo per una bosniaca, classe 1983, sul cui capo gravava un ordine di carcerazione per espiare la pena di un anno, nove mesi e sei giorni. I poliziotti l'hanno perciò arrestata, ottemperando così all'ordine emsso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova. A salvarla dal carcere il fatto che fosse in avanzato stato interessante che non le ha comunque evitato gli arresti domiciliari.