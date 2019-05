Detenzione ai fini di spaccio, scatta una denuncia

La Spezia - Ieri i Carabinieri della Sezione operativa della Compagnia della Spezia hanno denunciato, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un giovane gambiano, domiciliato nel centro cittadino. Da alcuni giorni i militari, che avevano raccolto le segnalazioni di cittadini su movimenti sospetti, lo stavano tenendo d’occhio: quando hanno deciso di intervenire dopo averlo atteso al varco fuori dalla sua abitazione, il giovane ha tentato di fuggire risalendo in casa ma, prima che si potesse disfare di alcunché, è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare e sequestrare circa sessanta grammi di hascisc, già suddiviso in dosi, e centoventicinque euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre ad un bilancino di precisione. Lo straniero è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica della Spezia. E’ il secondo sequestro di hascisc operato dai Carabinieri del capoluogo nell’arco di pochi giorni: all’inizio dello scorso weekend, infatti, sempre i militari della Sezione Operativa avevano denunciato un 18enne di origini dominicane, fermato nei pressi della stazione ferroviaria con venticinque grammi di stupefacente; anche per lui era scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.