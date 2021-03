Denunciato dopo una rapina al supermercato

La Spezia - Questa mattina gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura spezzina hanno denunciato in stato di libertà, due cittadini stranieri resisi responsabili di altrettanti distinti episodi avvenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 febbraio.

Il primo intervento, compiuto dalla Squadra Volante impegnata nel controllo del territorio, ha riguardato un 40enne colombiano, regolare sul territorio nazionale che, intorno alle ore 18.00, occultando sulla propria persona merce non pagata, riusciva a portarsi verso l’esterno di un supermercato sito nella zona della Pianta, spintonando l’addetto alla vigilanza che lo aveva scoperto, riuscendo a darsi precipitosamente alla fuga.

La Volante, che subito dopo lo individuava e fermava, conducendolo in Questura per gli accertamenti di rito, restituiva la merce al titolare dell’esercizio e lo denunciava per rapina impropria. Poco più tardi, presso i Giardini Pubblici, un’altra Volante, durante il controllo eseguito su di un gruppo di stranieri, accertava che uno di essi, un 20enne tunisino pregiudicato, risultava destinatario del divieto di far ritorno in questo capoluogo, emesso dal Questore della Spezia nel gennaio 2020, con scadenza a novembre 2022. Lo straniero, regolare sul territorio nazionale, veniva quindi indagato in stato di libertà per l’inosservanza al predetto provvedimento.