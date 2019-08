Denunciati per aver occupato uno stabile dismesso dell'Autorità Portuale

La Spezia - Che ci fossero delle presenze abusive durante le ore notturne era stata l'Autorità di Sistema Portuale a constatarlo e ad avvisare direttamente l'assessore alla sicurezza del Comune Gianmarco Medusei. Siamo al Canaletto, in uno stabile di proprietà della stessa Adsp in viale San Bartolomeo, già adibito a falegnameria. La segnalazione è stata inoltrata poi al Comando di Polizia Locale che con il suo reparto sicurezza, dopo alcune indagini preventive, che hanno consentito di riscontrare la fondatezza dell'esposto, ieri sera ha fatto scattare il blitz.



All'interno dello stabile, vicino anche ad alcune abitazioni, gli agenti del Comando di via Lamarmora hanno trovato quattro persone di nazionalità magrebina di circa 30 anni, di cui due clandestini. Altri due, alla vista degli agenti, hanno tentato di fuggire ma sono stati immediatamente bloccati. Lo stabile risultava attrezzato con arredi per ospitare almeno sei persone. Individuata la presenza di due bilancini nonché di denaro in contante pari a 1.500 Euro e di alcuni cellulari gli agenti hanno chiesto ausilio all'unità cinofila della Guardia di Finanza che è prontamente intervenuta, senza peraltro accertare la presenza di sostanze stupefacenti nell'immobile abusivamente occupato.



Al termine dell'operazione i quattro magrebini, identificati e fotosegnalati sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di immobile pubblico, nonché in due casi per violazione delle norme sull'immigrazione e in un caso per violazione dell'obbligo di non dimorare nella nostra città emesso dal Questore a seguito di precedenti denunce. Ovviamente dell'operazione è stata resa edotta l'Autorità Portuale per la messa in sicurezza dello stabile. I due bilancini, il denaro contante ed i cellulari rinvenuti sono stati posti sotto sequestro penale in relazione a possibili violazioni della normativa in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.