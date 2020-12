Dei 305 nuovi positivi, 83 riguardano lo Spezzino. Muore una signora al San Bartolomeo

La Spezia - Nelle ultime ventiquattro ore aumentano di 305 unità i positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.043 tamponi (701.035 complessivi dall'inizio della pandemia) effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi, 41 riguardano la provincia di Imperia (Asl1), 83 quella di Savona (Asl2), 96 (di cui 73 in Asl3 e 20 in Asl4) la città di Genova Metropolitana, 83 la provincia della Spezia (Asl5) mentre due non sono riconducibili alla residenza in Liguria. Quindici i decessi complessivi registrati, uno dei quali ricade nel territorio spezzino: si tratta di una donna di 79 anni, deceduta all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana: il numero di morti dall'inizio della pandemia per quanto riguarda Asl5 sale così a 287.



Casi positivi per provincia.

SAVONA 1.091

LA SPEZIA 913

IMPERIA 392

GENOVA 3.095

Residenti fuori Regione/Estero 132

altro/in fase di verifica 161

Toale Liguria 5.784



Ospedalizzati

In Liguria 774 bassa e media terapia intensiva, 63 rianimazione (-5 rispetto a ieri)

In Asl5 globalmente sono 138 i letti Covid in bassa e media terapia intensiva, 5 in rianimazione (+10 rispetto a ieri). Di questi al San Bartolomeo sono 131 in bassa e media terapia intensiva, 4 in rianimazione (+9 rispetto a ieri). Al Sant'Andrea sono 7 in bassa e media terapia intensiva, 1 in rianimazione (+1 rispetto a ieri).



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 939

ASL 2 746

ASL 3 2.285

ASL 4 566

ASL 5 600

Liguria 5.136