Degustazione a base di insetti, visita e sequestro degli ispettori Asl

La Spezia - Sabato scorso la Gelateria del Prione ha organizzato con successo una degustazione di gelato guarnito con insetti. Tanta gente e una buona dose di curiosità mista a coraggio hanno affollato il locale del centro città. Ieri, tuttavia, per l'attività spezzina è arrivata la sorpresa di una visita degli ispettori Asl, che hanno sequestrato una busta di farina di insetti. Al momento c'è un verbale, non ancora una sanzione, che però potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Come mai l'azienda sanitaria è intervenuta? Perché, benché a inizio anno l'Unione Europea abbia varato il regolamento sull'utilizzo dei cosiddetto novel foods - come, appunto, gli insetti -, in Italia manca ancora una normativa nazionale che ne regoli e renda lecita la commercializzazione. Un intoppo in cui i gelatieri sono incappati in totale buonafede: "Pensavamo che, complice la norma europea, fosse consentito", spiegano a Cds, e sottolineano che "in ogni caso gli insetti proposti sabato scorso arrivano da allevamenti francesi controllati e sicuri". E per il prossimo croccante assaggio di coleotteri, cavallette e simili occorrerà aspettare un intervento del legislatore italiano.