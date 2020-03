Decreto coronavirus, ecco i primi denunciati

La Spezia - Prime denunce alla Spezia per coloro i quali non rispettano i comportamenti imposti da decreto sul Coronavirus. Una città che ieri dalle 19 in poi è apparsa sostanzialmente vuota e militarizzata. Nessuno probabilmente l'aveva mai vista così nella propria vita. Ma c'è chi in strada è rimasto e fino a tarda ora, diventando un facile bersaglio da parte dei controlli serrati disposti dalla Questura della Spezia, con la partecipazione di tutte le forze di polizia del territorio. Così in tarda serata, durante un posto di controllo in Piazza Concordia finalizzato al monitoraggio della situazione cittadina in relazione all’emergenza sanitaria in atto, le volanti fermavano un’autovettura con a bordo uno spezzino 50enne, sottoposto a verifiche di polizia sul posto. Il soggetto, da subito nervoso, rispondeva in modo esitante alle domande degli operatori toccando insistentemente una tasca del giubbotto e, a seguito di specifica richiesta se stesse celando armi o stupefacenti, consegnava una busta di cellophane contenente 10.15 grammi di hashish. I poliziotti, rietendo fondato che potesse detenere altro stupefacente presso la propria abitazione, effettuavano immediatamente una perquisizione domiciliare a Follo, all’esito della quale venivano rinvenuti ulteriori 23.62 grammi di hashish ed un bilancino di precisione, trovati in bella mostra sul tavolo della cucina.



Le successive immediate indagini portavano altresì all’identificazione di altro soggetto, un marocchino classe 1994, che veniva rintracciato al Canaletto, in possesso di altri 7.35 grammi di hashish pronti ad essere ceduti. I due uomini, accompagnati in Questura, terminati gli accertamenti di rito, venivano deferiti all’AG in stato di libertà ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/1990, lo stupefacente sequestrato. Inoltre, poiché entrambi erano stati colti fuori dalle rispettive abitazioni senza giustificato motivo, in palese violazione di quanto disposto dal DPCM del 9 marzo 2020, venivano altresì segnalati per la violazione dell’art. 650 del Codice Penale.



Nella notte, in questa via del Prione, le Volante hanno altresì denunciato per essere stato sorpreso al di fuori dell’abitazione senza giustificato motivo, ex art 650 CP, un 26enne marocchino pluripregiudicato, che peraltro è risultato essere l’autore di una spaccata della vetrina di un bar, a mezzo di tombino, per cui è stato deferito per furto aggravato. Nel corso della mattinata di ieri inoltre, agenti della Squadra Amministrativa della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura, hanno effettuato numerosi controlli in città per verificare il rispetto delle regole prescritte per gli esercizi pubblici dal decreto #IoRestoaCasa, con particolare riferimento alle distanze tra gli avventori e gli orari di chiusura imposti agli esercizi di ristorazione. I servizi sono proseguiti nel pomeriggio e fino a sera unitamente a personale della Polizia Municipale della Spezia, rilevando nella totalità dei casi il pieno rispetto delle prescrizioni legislative vigenti. L’occasione è stata utile per sensibilizzare ulteriormente e responsabilizzare gli esercenti e i clienti controllati.