Decreto Salvini e nuove tecnologie al Convegno nazionale di Polizia locale

Due giorni a Spezia Expò per la 24esima edizione del convegno. Il secondo per ordine di importanza a livello nazionale dopo quello di Rimini.

La Spezia - Da sessantacinque veicoli immatricolati all'estero a 4 evitando così il rischio di brutte sorprese, a livello assicurativo, per chi è in regola e rimane coinvolto in un incidente stradale.

Il dato è emerso questa mattina a Palazzo civico durante la presentazione del 24° Convegno Nazionale di Polizia Locale, che si svolgerà a Spezia Expo’ giovedì 28 e venerdì 29 marzo.

"Questa delle auto immatricolate all'estero - ha spiegato il comandante della Polizia municipale della Spezia Alberto Pagliai - è una piaga che si riscontra in molte città d'Italia. Alla Spezia siamo intervenuti con controlli mirati azzerando il dato. Chi ha un'automobile immatricolata fuori dal Paese, con la relativa copertura assicurativa estera, non è in regola. Quindi deve provvedere a mettersi in regola. Le sanzioni previste sono molto alte e possiamo dire che sono stati numerosi i cittadini stranieri che si sono voluti mettere in regola".

Alla presentazione c'erano anche il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Sicurezza Gianmarco Medusei.

L’appuntamento dunque si rinnova con il tradizionale convegno patrocinato dal Comune della Spezia ed organizzato dal Gruppo Maggioli in collaborazione con il locale comando di Polizia Municipale. Nel corso degli anni notevole è stato il successo di pubblico e l’interesse per i temi trattati, di grande concretezza ed interesse operativo per la polizia locale.



Anche quest’anno nelle sale di Spezia Expo sono previste relazioni che riguardano, fra l’altro, le novità in materia di sicurezza urbana e manifestazioni pubbliche, oltre al consueto aggiornamento in tema di Codice della Strada e sull’attività di Polizia Giudiziaria rivolte ai minori.



E’ prevista inoltre la consueta esposizione con la presenza di aziende del settore, che presenteranno le soluzioni utili ai comandi per svolgere al meglio i servizi di competenza.



“Il Convegno Nazionale di Polizia Locale è uno dei più importanti appuntamenti che coinvolge il nostro comando di Polizia Municipale – ha dichiarato il Sindaco Pierluigi Peracchini – un’occasione per uscire dal lavoro ordinario e incontrare i cittadini perché siano aggiornati in materia di sicurezza e non solo. Sarà anche un'occasione per approfondire le novità tecnologiche in commercio che forniscono nuovi e importanti elementi per il comparto sicurezza”.



"Questa due giorni - ha dichiarato l'assessore alla Polizia municipale Gianmarco Medusei - sarà occasione di grande approfondimento e studio per meglio comprendere il Decreto sicurezza del Ministro Salvini che ha gettato basi importanti e beneficio per la tutela della comunità".













Ecco il programma:



Giovedì 28 Marzo



Ore 08.30 – Accredito partecipanti



Saluto delle Autorità

Pierluigi Peracchini, Sindaco della Spezia

Antonio Lucio Garufi, Prefetto della Spezia



Ore 09.30 – Inizio lavori

Presiede:

Emiliano Bezzon, Comandante Corpo di Polizia Locale di Torino

FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI ALLA LUCE DELLA LEGGE 132/2018

Giuseppe Carmagnini, Ufficiale Polizia Locale di Prato



LA DIRETTIVA 20/11 DEL MINISTRO DELL’INTERNO IN TEMA DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE – INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROIEZIONE OPERATIVE DEI SERVIZI

Marco Luciani, Ufficiale Polizia Locale di Milano







LE NOTIFICHE DEI VERBALI CDS A MEZZO OPERATORE POSTALE NELLE LEGGI FINANZIARIE 2018 E 2019

Lazzaro Fontana, Comandante Polizia Locale Unione Colline Matildiche





GLI SPETTACOLI NEI PUBBLICI ESERCIZI: REGOLE E LIMITI IN MATERIA

Miranda Corradi, Capo Servizio Interventi Economici del Comune di Mirandola



SAFETY E SECURITY DELLE PICCOLE MANIFESTAZIONI E DEGLI EVENTI SPORTIVI MINORI

L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE E DELLE CIRCOLARI ALLE MANIFESTAZIONI E AGLI EVENTI SPORTIVI DI PORTATA MINORE: DIFFICOLTÀ, RESPONSABILITÀ, ACCORTEZZE, TUTELE E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Sergio Bedessi, Comandante Polizia Locale di Pistoia

Ore 13.00 – Chiusura lavori mattino





POMERIGGIO



Ore 14,30 – Ripresa lavori

SESSIONE A CURA DI FONDAZIONE ASAPS CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ESTERI

Cerchiamo di fare chiarezza sull’evoluzione delle norme in materia di circolazione stradale dei veicoli esteri, cosa fare – come fare



Introduce:

Giordano Biserni, Presidente ASAPS

Presiede:

Luigi Altamura, Comandante Corpo Polizia Locale di Verona



ART. 132 C.D.S. L’INAPPLICABILITÀ TOTALE E/O PARZIALE. LA GENESI DELLA NORMA TRA VECCHIA E NUOVA FORMULAZIONE

Raffaele Chianca, Consulente, esperto internazionale, già Ispettore Superiore della Polizia di Stato



ARTT. 93 C.D.S. LA CONCRETA APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMA. RESIDENZA ANAGRAFICA, RESIDENZA NORMALE, PERMANENZA DEL VEICOLO SUL TERRITORIO NAZIONALE: COSA FARE/COME FARE

Gianluca Fazzolari, Ispettore Superiore della Polizia di Stato



SANZIONI PRINCIPALI ED ACCESSORIE, PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ E RISCOSSIONE DEI PROVENTI NELL’APPLICAZIONE DEI PRECETTI DI CUI AGLI ARTT. 93 E 132 C.D.S.

Massimo Ancillotti, Vice Comandante Polizia Roma Capitale



Venerdì 29 marzo 2019

Ore 09.30 – Inizio lavori

Presiede e modera:

Marco Agostini, Comandante Polizia Locale di Venezia





LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SICUREZZA E LE NOVITÀ IN MATERIA DIVERSA DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DI INTERESSE PER LA POLIZIA LOCALE

Giuseppe Napolitano, Dirigente Comune di Pistoia



LE OPERE PRECARIE, TEMPORANEE E STAGIONALI

Alberto Cuoghi, Ispettore Polizia Locale Unione Terre Castelli



VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY DOPO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

Focus a cura di Geotech Engineering



GLI ACCORDI DI VICINATO

Gianluigi Soro, Com.te Polizia Locale di Loano



ARMI E STRUMENTI A DIFESA DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE: FACCIAMO IL PUNTO

Andrea Giacomini, Comandante Polizia Municipale di Ravenna



Ore 13,30 – Chiusura lavori, buffet e rilascio attestati di partecipazione



Con il patrocinio di Regione Liguria, Anci e Sipl- Scuola interregionale di polizia locale in collaborazione con il gruppo Maggioli