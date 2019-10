Decine di siringhe sotto a Castello San Giorgio

La Spezia - Decine di siringhe buttate in un'area chiusa nei pressi degli ascensori per raggiungere il castello San Giorgio. Si è aperto così il nuovo servizio, messo in atto dal Comune e affidato ad una cooperativa locale, che si occuperà della pulizia di alcune aree della città.

Quello di stamani è arrivato a seguito di una serie di segnalazioni. L'area, in precedenza di Atc, è chiusa al pubblico e l'accesso è consentito solamente agli addetti. Recentemente è passata alle competenze del Comune che ne ha richiesto la pulizia.



Questa mattina gli addetti ne hanno trovate a tante, troppe e l'immagine che ne deriva è davvero d'impatto: una paletta piena di resti. Come detto l'accesso all'area è riservato ma non sarebbe da escludere che, complice l'oscurità, ignoti abbiano ritenuto il luogo sufficientemente appartato per il consumo di stupefacenti.

Un episodio che porta indietro a più di trent'anni fa, quando la zona delle scalinate e di Via XX settembre faceva parte dell'immaginario del degrado e del consumo di eroina che nella sua scia ha falciato, nel solo Spezzino, centinaia di vite.



Che l'eroina stia da anni recuperando le quote di mercato perse negli ultimi decenni è cosa nota da tempo, ma il fatto che i giovani d'oggi preferiscano fumarla piuttosto che iniettarla in vena fa spesso dimenticare il ritorno della "roba". Ritrovamenti come quello di questa mattina non fanno altro che riportare tutti alla realtà.