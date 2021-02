La Spezia - Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Queste le previsioni per la provincia della Spezia per la giornata di oggi, quando la temperatura massima registrata sarà di 13.1°C e la minima di 9°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso.