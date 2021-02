Danni alla tensostruttura di Marola, la Mutuo soccorso sporge denuncia

La Spezia - Scatta la denuncia per i danni alla tensostruttura di Marola, inferti nella notte tra il 17 e il 18 febbraio scorsi. Uno squarcio nel 'pallone' verde del basket, forse in cerca, invano, di qualcosa da mettersi in tasca. Ma, come riferito nella denuncia fatta ai carabinieri dal presidente della locale Società mutuo soccorso, nulla è stato asportato. La zona è sprovvista di telecamere che possano consentire di risalire ai malfattori e, riferisce il denunciante, è spesso sede di bivacchi di giovani che in certi casi lasciano a terra rifiuti e danneggiano le strutture presenti. Da vedere adesso se sarà possibile risalire a chi ha squarciato la tensostruttura.