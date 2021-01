Danni ad un'auto in sosta poi se la prende coi poliziotti

La Spezia - Nella serata di ieri una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta nell'ormai famoso incrocio fra via Milano e via Venezia, dove una coppia di giovani, tornata verso l’auto parcheggiata in zona, trovava uno straniero ubriaco e dal fare minaccioso, che aveva appena danneggiato le gomme e un finestrino del loro veicolo. All’immediato arrivo degli agenti richiesti tramite il 112, l’autore del gesto, ancora in stato di agitazione, si avventava contro i poliziotti, mentre un suo connazionale cercava invano di frapporsi, ferendo il capo-pattuglia.



All’esito degli immediati accertamenti esperiti, sentiti anche i testimoni, lo straniero ubriaco veniva accompagnato in Questura ed identificato per un 32enne tunisino irregolare e pregiudicato, denunciato nella circostanza per il danneggiamento aggravato dell’auto, le minacce alla coppia, nonché per resistenza a pubblico ufficiale. Per le ferite da taglio che si era procurato durante il danneggiamento dell’auto, era stato richiesto l’intervento sul posto dei sanitari del 118.



Lo straniero, nel pomeriggio, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i rimpatri di Milano dove, sulla base di provvedimento emesso dal Questore della Spezia in esecuzione di decreto di espulsione del Prefetto della Spezia,sarà trattenuto fino alla definitiva espulsione dal territorio nazionale. Il connazionale coetaneo regolare, è stato invece denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sequestrato il coltello usato trovato a terra. L’assistente capo coordinatore delle Volanti ferito è ricorso alle cure mediche per le contusioni riportate.