Danneggia un cestino di marmo in Piazza Verdi dopo una lite, denunciato

Un 52enne ha avuto un diverbio con la compagna e in un impeto di rabbia ha provocato il danneggiamento e spaventando anche i passanti.

La Spezia - Le telcamere di Piazza Verdi non perdonano. Lo sa bene un 52enne spezzino che proprio ieri sera è stato immortalato dagli occhi elettronici mentre distruggeva a pedate un cestino in marmo posizionato nel salotto buono della città.

L'uomo era con la compagnia e tra i due è cominciato un battibecco sfociato poi in atto vandalico. Cosa si siano detti non si sa ma la rabbia del 52enne sembrava davvero incontenibile: non solo ha spaventato i passanti ma in un impeto ha cominciato a calciare il cestino buttandolo a terra e danneggiandolo.

Non l'ha passata liscia, questo è certo, soprattutto quando le immagini delle telecamere sono state visionate dalla Polizia locale, in pieno rinnovo come stabilito dall'assessore alla Sicurezza Gianmarco Medusei. Il 52enne, spezzino e già noto agli uffici, dovrà risarcire il Comune della Spezia per i danni provocati.

Questa mattina il cestino era a terra e una pattuglia della locale si è attivata cercando le cause prontamente registrate dall'occhio elettronico. Inutile dire che è stato possibile ricostruire tutta la scena: la litigata, lui che perde le staffe e si scaglia contro il cestino.

Una volta rintracciato dalla Municipale ha ammesso l'eccesso di rabbia e verrà comunque denunciato per danneggiamenti oltre che, come detto, risarcire il Comune.