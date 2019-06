Dalla Spezia al Libano. Il comandante Fabi al contingente Onu

Per alcuni mesi opererà in Medio Oriente. In passato ha operato anche Bosnia.

La Spezia - Partenza "spezzina" dalla Caserma Salvo D'Acquisto verso il contingente Onu in Libano. Il tenente colonnello Andrea Fabi, comandante del reparto operativo dell'Arma dei carabinieri spezzini lascia provvisoriamente l'incarico sul territorio provinciale per restare alcuni mesi all'estero.

Il tenente colonnello Fabi è arrivato alla Spezia a settembre 2017. Andrea Fabi, romano, sposato con due figlie è entrato nell'Arma dei carabinieri nel '95 ed era giunto alla Spezia dal precedente incarico di Comandante della compagnia dei carabinieri di Moncalieri in provincia di Torino.

Come detto, è nell'Arma dalla seconda metà degli anni Novanta, e ha fatto parte del battaglione "Mestre" dal 1997 al 1998 aveva gestito il Comando del nucleo operativo a Moncalieri. In seguito è diventato comandante del Nucleo operativo della Compagnia di Casoria nel Napoletano. Nella prima metà degli anni Duemila è tornato in Piemonte dove si è occupato di intense attività legate alle proteste degli attivisti "No Tav" e delle Olimpiadi invernali di Torino. Nel 2008 ha avuto un'esperienza all'estero in Bosnia.

Nel 2012 è tornato a Moncalieri, ai vertici come Comandante di compagnia. In questi ultimi anni ha seguito importanti indagini e partecipato attivamente alla gestione del dramma dell'alluvione che ha colpito il Torinese nel novembre 2016. Tra i gli episodi di cronaca, di rilevanza nazionale, il tenente colonnello Fabi seguì le delicate fasi della fuga e del rientro in Italia di un neonato allontanato dalla madre e ritrovato in Spagna con il padre.