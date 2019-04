Dalla Spezia a Carrara. Due cinesi nei guai per la vendita di alimenti

È successo in piazza Matteotti e Carrara dove una pattuglia della Guardia di Finanza è intervenuta su sollecito di alcuni cittadini.

La Spezia - Intensificati, negli ultimi giorni, i servizi di controllo economico del territorio disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Impiegate numerose pattuglie e unità cinofile, controllate decine di persone e di automezzi. Le attività di prevenzione rivolte, in particolare, al contrasto degli illeciti economico finanziari e allo spaccio di stupefacenti hanno consentito di interrompere l’irregolare attività posta in essere, nella zona centrale di Carrara, da due uomini di nazionalità cinese e provenienti dalla Spezia dediti alla vendita, a propri connazionali, di generi alimentari. La circostanza era stata anche segnalata da alcuni cittadini al numero di pubblica utilità “117”.



I militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Massa-Carrara, intervenuti in piazza Matteotti a Carrara, hanno constatato la presenza di un autocarro utilizzato per la distribuzione, dietro corrispettivo, di sacchetti contenti alimenti di vario genere, da parte di due cittadini di origine cinese, un uomo e una donna, provenienti dalla Spezia.



L’attività è risultata essere esercitata in violazione della normativa regionale sul commercio su aree pubbliche. Diverse le irregolarità rilevate anche riguardo agli obblighi fiscali, considerata l’omessa installazione del registratore di cassa e la conseguente mancata emissione dello scontrino per circa 100 operazioni effettuate nella giornata. L’automezzo e gli alimenti, per un valore stimato di 2500 euro, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca. Previste sanzioni da 2.500 a 15.000 euro a carico dei due responsabili. Disposti accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei ricavi conseguiti in nero.