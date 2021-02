Dalla Questura alla Municipale, Bertoneri è il nuovo comandante

La Spezia - E' Francesco Bertoneri il nuovo comandate della Polizia Municipale della Spezia. Questa mattina il sindaco Pierluigi Peracchini ha infatti firmato il decreto di nomina al temine delle procedure per l’individuazione della figura dirigenziale (ex art. 110 del D.Lgs 267/2000). Sono state 55 le domande pervenute a seguito della procedura selettiva per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento dell’incarico di dirigente comandante del corpo di Polizia Municipale e in seguito ammessi al colloquio valutativo 28 partecipanti. Solo 12 sono rientrati nell’elenco dei candidati idonei all’incarico.



"Bertoneri, forte della sua profonda conoscenza del territorio spezzino in virtù della sua attività professionale come vice questore della Polizia di Stato e capo di gabinetto della Questura della Spezia, sarà un grande valore aggiunto per la sicurezza della nostra città. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Il compito di comandante di Polizia municipale - sottolinea il sindaco - è uno dei più importanti e delicati di tutto l’ente comunale e sono certo che Francesco Bertoneri, saprà ricoprirlo con grande competenza, professionalità e dedizione. Un ringraziamento - dichiara il sindaco – va a tutti coloro che hanno partecipato alla selezione, dimostrando grande interesse non solo per il ruolo che avrebbero ricoperto ma anche per l’attenzione alla stessa comunità spezzina e alla commissione presieduta dal segretario generale del Comune Sergio Camillo Sortino e composta dal direttore del Dipartimento 2 del Comune Massimiliano Curletto e Gianni Benvenuto, comandante del corpo di Polizia provinciale. Un ultimo e doveroso ringraziamento anche all’ex comandante Pagliai, per tutti gli anni lodevoli trascorsi al servizio della nostra città: sono certo che il suo esempio di grande abnegazione e sacrificio non sarà mai dimenticato negli agenti della Polizia municipale".



Francesco Bertoneri classe 1974, una laurea in Giurisprudenza, attualmente ricopre il ruolo di vice questore della Polizia di Stato e capo di gabinetto della Questura della Spezia.

È entrato nella Polizia di Stato nel 1997 in qualità di Allievo Agente Ausiliario. Successivamente, dal 22 dicembre 2003 al 1 ottobre 2004, ha frequentato il 94º Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato. Nel 2004 consegue la qualifica di Commissario Capo e viene assegnato alla Divisione Anticrimine della Questura di Savona in qualità di Funzionario Addetto e nel 2006 assume anche l’incarico di Dirigente deII’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e Vice Capo di Gabinetto. Nel 2008 è stato trasferito alla Questura della Spezia, dove ha ricoperto il ruolo di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e Vice Capo di Gabinetto. Nel 2009 è stato nominato Capo di Gabinetto della Questura della Spezia, portavoce del Questore e Responsabile dell’Ufficio Stampa della Questura.



Bertoneri nel corso della sua carriera nella Polizia di Stato ha acquisito un’elevatissima esperienza e professionalità nella pianificazione e gestione di eventi di ordine pubblico, sicurezza urbana, gestione dei servizi di video sorveglianza e gestione del personale.