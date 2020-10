Dall'inizio della scuola 111 studenti positivi

La Spezia - Covid. Scuola. Contagi. Dal suono della campanella, l'attenzione su tutti gli istituti è stata altissima soprattutto da parte delle famiglie. Al comparire delle prime quarantene con classi isolate e azioni di monitoraggio, a un mese dall'inizio della scuola emerge un quadro dettagliato degli studenti positivi in provincia, che sono stati fin qui 111, ai quali si aggiungono 19 docenti e 3 membri del personale Ata. Su un totale di 96 istituti spezzini, tra pubblici e privati, di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, i 27 sono state in realtà registrate positività. Poco più di un quarto.



I dati sono forniti da Asl 5 e dalla direttrice Maria Alessandra Massei che ha illustrato, nel dettaglio, la situazione precisando che "Le scuole spezzine sono sane e che Asl prosegue in un lavoro certosino. La nostra attenzione come sempre è al massimo livello".

Tutti i numeri. "Dall'inizio della scuola per le primarie, all'interno del Distretto sanitario 18 (Spezia, Lerici, Porto Venere, ndr), i casi sono stati 45 - spiega Massei -. In quello della Val di Magra 27, in quello di Val di Vara e Riviera 8. All'interno delle scuole d'infanzia si sono registrati 6 casi".



"Per quanto riguarda le secondarie di secondo grado - prosegue -, al liceo Pacinotti sono stati registrati 11 positivi, al Parentucelli 8, al Liceo Mazzini 3. Per quanto riguarda gli istituti tecnici: al Cardarelli 6, al Capellini Sauro 6, al Fossati Da Passano 9, all'Alberghiero Casini 4. Al Cisita ne sono stati rilevati 6".



"In totale dunque nelle scuole primarie, tra studenti, docenti e collaboratori scolastici, sono stati 36 i positivi - prosegue Massei -. Nelle secondarie di primo grado sono stati registrati solo 26 alunni positivi e 3 docenti. Nelle secondarie di secondo grado sono 40 e nei professionali se ne è registrato 1. Nell'infanzia sono stati registrati 28 casi di positività".

Alla luce di questi dati la dottoressa Massei spiega: "Abbiamo avuto prova che di questi 134 casi, a fronte dei tamponi effettuati, nessuno è stato contagiato a scuola. Non abbiamo registrato alcun positivo dai tamponi molecolari. Le scuole sono sane, sono luoghi dove vengono applicati i protocolli, quindi c'è poco contagio. Il virus colpisce per lo 0.3 per cento di chi frequenta le scuole, una percentuale bassissima".



Richiede un lavoro ingente il tracciamento dei contatti stretti. "Per una classe media di 20 persone - conclude Massei - si traduce in 3.350 persone in quarantena contando i contatti più stretti con tamponi tutti negativi. Di questo dato è da tenere presente che nelle scuole non sono stati registrati decessi o ricoveri. E' fondamentale che le famiglie abbiano rapporti di interlocuzione con i propri medici e pediatri, ed è importante restare a casa nei dieci giorni di quarantena e all'ultimo giorno si viene sottoposti a tampone. In caso di quarantena di quattordici giorni e senza sintomi il tampone non viene eseguito".