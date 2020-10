Dall'Interno 35mila euro per contrastare le truffe agli anziani

La Spezia - Il Ministero dell’Interno ha reso noto di aver assegnato al Comune di La Spezia la somma di 35843 euro per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.

Alla Spezia i cittadini di età superiore ai 65 anni sono circa 25.000 e di questi più di 8.000 vivono soli. “Sono molto soddisfatta – ha dichiarato il Prefetto Maria Luisa Inversini – che l’istanza del Comune della Spezia sia stata accolta perché come dimostra la recente indagine dell’Arma dei Carabinieri le truffe agli anziani sono ancora un fenomeno molto diffuso. Con questa somma il Comune potrà porre in essere una serie di interventi diversificati sia sul piano dell’informazione che della sensibilizzazione per rendere gli anziani consapevoli del problema e al tempo stesso protagonisti attivi nella lotta a questo tipo di criminalità.”