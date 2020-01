Dal centro alla periferia, una città setacciata

I recenti accadimenti, dai furti agli atti vandalici fino allo spaccio di stupefacenti, intensificano il lavoro di prevenzione della Polizia di Stato. Che ieri sera ha pattugliato in lungo e in largo.

La Spezia - Continua l'opera preventiva della Polizia di Stato della Spezia sulle strade e piazze cittadine. Nella scorsa serata e sino a notte, le pattuglie della Squadra Volante della Questura, coadiuvate da tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori, perlustrando le zone del centro

cittadino in particolare i centi di aggregazione più comuni: da Piazza Verdi a Piazza Garibaldi, da Piazza Brin a Piazza Saint Bon, effettuando altresì controlli agli esercizi commerciali, compresa la sala Bingo di Piazza Cavour.



I recenti accadimenti, dai furti agli atti vandalici fino allo spaccio di stupefacenti hanno reso ancor più stringente il lavoro di pattugliamento delle forze dell'ordine, sul territorio e l'azione di ieri sera è soltanto una delle diverse contromisure messe in campo dalla Questura della Spezia. Nel corso delle attività, gli agenti hanno proceduto complessivamente al controllo di 43 persone (8 con pregiudizi di Polizia), di cui una decina straniere e di un veicolo. Il pattugliamento nella fattispecie è proseguito sino a via Bologna ove è stata recentemente segnalata dai residenti una situazione di particolare disagio e degrado riconducibile alla presenza di adolescenti e giovani che schiamazzano, imbrattano muri e portici, disturbano la quiete pubblica fino a tarda ora. Proprio in via Parma veniva controllato un giovane 22enne spezzino, trovato in possesso di 4,60 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro amministrativo, al quale è stato contestato l’illecito amministrativo di cui all’art.75 D.P.R. 309/90, con conseguente segnalazione alla Prefettura.