Dal Vaticano una lettera di partecipazione ai lutti della diocesi

La Spezia - Il nunzio apostolico in Italia arcivescovo Emile Paul Tscherrig ha fatto pervenire nei giorni scorsi al vescovo della Spezia – Sarzana – Brugnato Luigi Ernesto Palletti un messaggio di condoglianze e di partecipazione per i sacerdoti diocesani deceduti a seguito del contagio di Covid–19. Il messaggio è indirizzato al vescovo e “a tutto il presbiterio” della diocesi. In esso, monsignor Tscherrig esprime il cordoglio a nome suo personale e di tutti i collaboratori della rappresentanza pontificia per l’Italia. «In questo momento di umana mestizia – scrive ancora l’arcivescovo – facciamo nostre le parole della Santa Liturgia che prega “Signore che ai tuoi servi sacerdoti hai affidato la tua parola e i tuoi sacramenti, dona loro di esultare per sempre nella liturgia del cielo”: così crediamo per tutti loro, per i quali assicuriamo la preghiera di suffragio». Il nunzio conclude il messaggio affidando l’anima

dei sacerdoti deceduti alla Beata Vergine Maria, nel giorno della solennità dell’Annunciazione.